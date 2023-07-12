中国民航局：进一步推动国际航班恢复

2023年中国民航年中工作电视电话会议星期二（7月11日）在北京召开。中国民航局局长宋志勇出席会议并强调，下半年民航各项任务艰巨繁重，民航恢复发展进入增量提质的关键期，要进一步发挥通用航空服务民生、拉动消费内需作用，进一步推动国际航班恢复，务实推动、积极参与双边航权拓展和区域民航合作交流。

根据中国民航局网站星期三（7月12日）发布的新闻稿，宋志勇在会上说，要正确判断民航发展趋势，抓住主要矛盾，突出工作重点，确保圆满完成全年工作任务。要清醒看待安全形势，加强各单位安全主体责任落实，注重提升安全保障能力，确保行业综合安全保障能力与生产运行相匹配，进一步巩固加强安全基础，防范化解安全风险，推动各方形成合力，维护民航安全运行环境。

同时，要理性分析市场趋势，坚持稳中求进继续作为下半年行业运输生产的主基调，结合增长速度、市场结构、供需平衡等方面市场特点，航空企业要加强分析研判，科学引进运力，优化航线布局，统筹好运力供给和市场需求；民航局相关部门要加强宏观调控，进一步提高供需适配度，避免资源虚耗，更好统筹质的有效提升和量的合理增长等。

宋志勇对2023年下半年民航工作提出多项要求，包括保持头脑清醒，坚决守牢安全底线；坚持稳中求进，更好统筹质的有效提升和量的合理增长。进一步发挥通用航空服务民生、拉动消费内需作用；进一步推动国际航班恢复，务实推动、积极参与双边航权拓展和区域民航合作交流等。