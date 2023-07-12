金溥聪：侯友宜不可能是李登辉第二

虽然国民党内撤换总统参选人侯友宜声浪不断，甚至被部分深蓝人士批是“蓝皮绿骨”，但侯友宜竞选办公室执行长金溥聪力挺侯友宜，称侯友宜不可能是台湾前总统李登辉第二，直言侯友宜如果真的是“李登辉2.0”，他绝不可能来帮忙。

据台湾《中国时报》报道，金溥聪星期二（7月11日）受访时说，当年侯友宜拒绝民进党征召时，就已有自己的坚持，这次参选更明确喊出“反台独”，这是李登辉说不出来的，且也力挺“中华民国宪法”。

金溥聪说，现在有人要闹到难看，可能是想给鸿海集团创办人郭台铭制造机会，直呼这些人“制造分化、居心叵测”。

针对郭台铭可能独立参选一事，金溥聪称，郭台铭上次也是这样，会向他诉诸事实，表达“对他（郭台铭）没有好处”，如果继续下去，获利的就是民进党；国民党输掉选举，台湾未来难以想像。

针对党内“换侯”声音不断，金溥聪称，党主席朱立伦讲得很清楚“没有空间换侯”，有些人打着爱党大旗，但动机不单纯。他更警告，目前相关发言已有人检举，党中央也开始调查事证，了解发表哪些言论有没有违反党纪。

金溥聪也喊话，蓝军支持者要看清楚事实，总统不一定要完全符合想像，要有很多领导特质，侯友宜特质跟拉丁美洲国家左派领导人很像，都是从下而上，非菁英领袖，侯友宜“可以跟民众很近，里长、邻长名字都叫得出来，且笑起来可爱，有些人则是愈笑愈奸诈”，这是和另外两党参选人最大的差别。

金溥聪也说，侯友宜的最大问题是蓝军支持不够，让投机分子可以兴风作浪，以往总统参选人在蓝营支持度都超过八成，台湾前总统马英九更高达九成，他会持续跟蓝军支持者沟通，向支持者说明侯友宜为何是适合领导台湾的人。