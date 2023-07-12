中国重申不接受也不承认南中国海仲裁案裁决

针对菲律宾外长马纳罗称南中国海仲裁案已成国际法一部分，中国外交部重申，中国不接受、不承认南中国海仲裁案裁决。

中国外交部发言人汪文斌星期三（7月12日）在例行记者会上说，中国在南中国海仲裁案问题上的立场是一贯、明确、坚定的，中国外交部已于2016年7月12日就此发表声明，称仲裁庭违背国家同意原则，越权审理，违反《联合国海洋法公约》，是非法的、无效的。“中国不接受、不承认该裁决，不接受任何基于该裁决的主张和行动。”

汪文斌称，中国在南中国海的主权和权益是在长期的历史实践中形成的，具有历史和法理依据，在任何情况下都不受仲裁裁决的影响。

他称，南中国海仲裁裁决受到国际社会质疑，许多国际法学专家和学者，包括国际法院前院长、国际海洋法法庭前法官都曾撰文指出该裁决存在谬误，菲律宾国内部分人士也公开指出该裁决的非法性和错误性。“中方关于不接受、不承认该裁决的立场得到100多个国家的支持理解。”

汪文斌称，中国与亚细安国家正全面落实《南海各方行为宣言》，积极推进“南海行为准则”磋商，各方一致同意按照双轨思路处理南中国海问题，即由直接当事国通过对话协商妥处海上争议，由中国和亚细安国家共同维护南中国海和平稳定。中国奉劝有关方面同中方继续通过对话协商妥善处理管控海上分歧，与地区国家一道共同维护南中国海和平稳定大局。

2016年海牙仲裁庭判定中国以“九段线”对南中国海的主权声索没有法律依据。北京对这场诉讼由始至终坚持不参与也不接受。

星期三是上述裁决出炉七周年，中国和菲律宾、越南等国在南中国海的主权争议持续升温。马纳罗表示，仲裁裁决已成为国际法的一部分，菲律宾海巡队也将加强巡逻、驱逐中国民兵船。

菲律宾上周三指，两艘海岸警卫船6月30日护送船只前往阿云津礁（Second Thomas Shoal，中国称仁爱礁）时，两艘船体明显更大的中国海警船持续尾随、骚扰和阻挠。