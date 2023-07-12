上海市人大常委会主任董云虎被查

上海市人大常委会党组书记、主任董云虎因涉嫌严重违纪违法被查，成为中共二十大后首名在任上落马的正省级高官。

据中共中央纪委国家监委网站星期三（7月12日）晚上通报，董云虎涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

据《解放日报》星期二（7月11日）报道，董云虎星期一（7月10日）下午赴上海社科院调研并与专家学者座谈交流。这是董云虎最后一次亮相。

公开资料显示，董云虎今年61岁，浙江仙居人，曾任中央对外宣传办公室副主任、国务院新闻办公室副主任，西藏自治区党委常委、宣传部部长，上海市委常委、宣传部部长等职，2018年1月任上海市政协主席，2023年1月任上海市人大常委会主任。

据财新网报道，董云虎是中国最早开始系统研究人权问题的学者之一，1990年即出版《世界人权约法总览》一书，打破了当时的人权理论研究禁区。他还是中国第一份人权白皮书的起草人之一。1990年底，美国发表报告指责中国人权状况；次年11月，中国发布首部人权白皮书《中国的人权状况》。

董云虎曾以“任言实”为笔名，先后发表《中美两国人权之比较》《请看美国的人权纪录》，批评美国的人权问题。他著有《中国的妇女人权》《人权基本文献要览》《世界各国人权约法》《当代中国人权论》等，主编《中国人权年鉴》和6卷本《世界人权丛书》，并主持翻译了多部人权领域著作。