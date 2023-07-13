中共上海市委常委会连夜开会 传达对董云虎调查决定

上海市人大常委会主任董云虎星期三（7月12日）落马后，中共上海市委常委会连夜举行会议，表明坚决拥护中共中央决定，坚决把思想和行动统一到中央决定精神上来。会议也要求领导干部自觉净化朋友圈、社交圈、生活圈。

据上海市政府新闻办微信号“上海发布”消息，市委常委会星期三晚上召开会议，传达中央对董云虎涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查的决定。市委书记陈吉宁主持会议并讲话。

会议强调，中央纪委国家监委对董云虎涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查，充分体现了中共对腐败“零容忍”的鲜明态度。要深刻吸取教训，持之以恒推动全面从严治党向纵深发展，切实做到拒腐防变警钟长鸣、反腐倡廉常抓不懈。

会议指出，各级领导干部要严以修身、严以用权、严以律己。要自觉净化自己的朋友圈、社交圈、生活圈，时刻自重自省自警自励，做到慎独慎初慎微慎友。切实履行好管党治党政治责任，从严教育、管理、监督干部，从严管好家人、亲属、身边工作人员。

董云虎是中共二十大以来被打的最大“老虎”，也是上海多年来罕见在任上落马的正部级大员。据了解，他是在星期二（11日）被纪检部门带走。当天出版的《解放日报》还报道了他在7月10日赴上海社科院调研，并与专家学者座谈交流的新闻。