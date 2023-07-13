中国社保基金据悉建议受托公募基金减持弱资质城投债

中国全国社保基金据悉建议公募基金投资管理人压降社保资金对一些弱资质城投债和民营地产债的敞口，势将加剧相关发行人债券的市场抛压。

据彭博社7月12日报道，知情人士称，全国社保基金理事会在上周要求为其管理资金的部分公募基金排查敞口后，建议基金管理人卖出包括天津地区在内的一些弱资质城投债以及民营房企债券。

此外，一家受托管理社保资金的大型公募基金据悉对远洋集团的敞口较大，而上周该房企债券的剧烈波动引发了社保基金的担忧。

彭博社的报道称，全国社保基金理事会由财政部管理，负责运营约3万亿元人民币的全国社会保障资金，其投资策略和资金投向对市场机构的信心和行为影响显著。在中国试图缓释地产及城投领域债务风险之际，此举可能再度冲击债券市场对相关发行人的信心。

知情人士不愿具名，因上述事宜未公开；全国社保基金的一名代表未予置评。

知情人士并称，社保基金上周稍晚曾要求这些管理人对价格低于95元人民币（约17.63新元）的城投债和民营地产债的敞口进行排查。一般而言，当有信用风险因素出现时，相关方对资产持仓情况进行评估是正常的。低于证券面值95%的价格，是衡量市场风险的标准之一。

远洋集团旗下债券近期遭到抛售。截止周二，其多只美元债券已自年内高点下跌逾80%。境内债券“18远洋01”则自7月3日以来一度腰斩。公司主要股东中国人寿及大家保险已成立联合工作组进驻远洋集团。

地产暴雷潮中各地政府土地收入低迷，财政收支压力明显加大，市场对于隐性债务风险的担忧有所升温，致使一些地区城投债走低。彭博汇编数据显示，截至7月11日，天津城市基础设施建设投资集团发行的“16津投03”、“20津投10”价格处在80元人民币附近。

城投平台通过发行公开债务进行再融资渠道虽然有所收紧，但正在获得其他方面的支持。中国大型国有银行正向地方政府融资平台提供超长期贷款，并且当局据悉考虑允许发行更多地方政府债券来偿还地方隐性债务。