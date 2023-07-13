中国教育部：加强有组织科研攻关解决核心技术“卡脖子”问题

中国教育部将围绕集成电路、工业母机、仪器仪表、生物医药等战略性、基础性、先导性产业培育一批重大科技项目，集中力量开展科研攻关。

据中新社报道，中国教育部部长怀进鹏星期三（7月12日）在全国高校科技创新暨优秀科研成果奖表彰大会上，作出上述表述。

怀进鹏说：“针对国家急需和国家重大战略，推进与国家相关部门的合作，进一步解决核心技术‘卡脖子’问题。”

中国教育部提出，高校科技创新要实现充分发挥国家战略科技力量的作用，自主创新能力显著增强，在基础研究领域取得一批重大原创性成果，培养造就一批重要领域的引领者和“无人区”的开拓者，在关键核心技术领域攻克一批国家战略急需的关键核心技术，有力提升产业链、供应链韧性和竞争力，一批高水平研究型大学成为具有世界影响力的人才中心和创新高地。

会议上提出，到2035年，高校科技创新要成为支撑教育强国、科技强国和人才强国的核心力量，要着力提高基础研究组织化水平，坚持深入实施“高等学校基础研究珠峰计划”，加强前沿科学中心等重大科研平台建设，加快实现重大原始创新突破；要全力加强有组织科研攻关，主动回应国家急迫需求，解决一批关键核心技术“卡脖子”问题。

怀进鹏说，教育部将强化政策资源保障，建立适配有组织科研模式的评价考核机制，特别是以贡献和质量为核心的标志性成果评价机制，将人才计划、研究生招生计划等资源向重大科研任务倾斜。