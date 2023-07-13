美国国务院据报被中国黑客入侵

知情人士透露，美国国务院是在新发现的中国黑客攻击活动中，被入侵的美国联邦机构之一。

据《华尔街日报》报道，美国发现此次黑客活动是在今年6月份，与美国国务卿布林肯访华的时间重合。布林肯是五年来首位访问北京的美国国务卿。

其中一位知情人士说，在此次攻击中，美国国务院有少数雇员受到攻击，但据信黑客未获取国家安全信息。美国国务院的网络安全专家最先发现了这起利用微软云计算环境漏洞的间谍活动，微软称该漏洞已被修复。据微软称，包括多个政府机构在内的二十多个组织在此次黑客攻击活动中被入侵。

美国国务院发言人在声明中说：“国务院发现了异常活动，立即采取措施保护我们的系统，并将继续密切监测和快速应对任何进一步的活动。根据网络安全政策，我们不讨论应对措施的细节，事件仍在调查中。”

美国官员们说，黑客攻击始于5月份，当时美中两国的外交接触升温，此前数月两国关系急剧恶化，原因包括乌克兰战争、美国发现并击落了据称是中国的侦察气球，以及中国与古巴加强情报合作的消息曝光。

在布林肯6月访华前，美国中央情报局局长伯恩斯曾于5月秘密访问北京。美国财长耶伦在刚过去的周末访问了北京，美国气候特使、前国务卿克里则将于星期日（7月16日）访问北京。