大陆投资者7月24日起禁止通过沪深股通买入A股

中国证监会从严监管“假外资”，自2023年7月24日起，将全面禁止中国大陆投资者通过沪深股通买入A股。

中国证监会去年年中发布新规，自2022年7月25日起，禁止香港的证券经纪包括券商和银行等，为大陆投资者在境外新开通沪深股通交易权限，当时对已开立境外账户的存量大陆投资者设置了一年过渡期安排。如今过渡期已届满。

据财新网报道，已有香港券商向用户发布有关提醒，明确指出自2023年7月24日起，大陆投资者不得再参与北向买盘交易，包括不得透过沪深股通交易主动买入A股，包括参与配股，上市公司分派股利等被动取得A股的情形除外，已经持仓的A股可以正常卖出。

另外，针对已不持股的大陆投资者的沪深股通交易权限，香港证券经纪将对其及时注销。

中国证监会在去年年中发布规定时披露，截至2022年6月，已开通沪深股通交易A股权限的大陆投资者总数约170万名，其中，过去三年内有实际交易的大陆投资者3.9万名；大陆投资者涉及的交易金额占北向交易的1%左右。

尽管大陆投资者在沪深股通交易中占比很小，中证监强调，有关证券活动与沪深股通引入外资的初衷不符，且这批投资者当中，大多数已经开立大陆证券账户，可以直接买卖A股，导致两种途径的交易有发生跨境违规活动的风险。有关行为也给市场造成了北向交易中有不少“假外资”的印象，不利于沪深港通的平稳运行和长远发展。

报道称，“假外资”的争议由来已久，也就是所谓的返程投资，在A股牛市时尤其活跃。“内资”之所以变身“外资”，一个主要原因在于，香港对配资的监管相对宽松，过去低息环境下资金成本也较低，更容易加杠杆取得大量资金，对倒、拉台、操纵股价。