中国成品油价格年内首次连涨

中国成品油价格迎来年内首次连涨。

据中新社报道，中国国家发改委星期三（7月12日）公布，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年7月12日24时起，中国汽、柴油价格每吨分别提高155元（人民币，下同，约29新元）、150元。

据卓创资讯测算，折合升价，中国全国平均来看，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升分别上调0.12元、0.13元、0.13元。

卓创资讯成品油分析师许磊说，此次调价落地后，消费者出行成本相比上期继续增加。油箱容量为50升的私家车加满一箱92号汽油将多花6元。

油耗方面，以月跑2000公里，百公里油耗在八升的小型私家车为例，到下次调价窗口开启之前的时间内，消费者用油成本将增加9元左右。

至于物流行业，以月跑10000公里，百公里油耗在38升的重型卡车为例，到下次调价窗口开启之前的半个月内，单辆车的燃油成本将增加231元左右。

不过，当前中国汽柴油零售限价仍低于去年同期水平。许磊指出，此次调价落实后，中国汽柴油零售升价同比仍下降1.1元左右，其中加满一箱汽油同比少花55元。

后期来看，卓创资讯成品油分析师于雅欣认为，市场对美联储7月加息基本消化完毕，且沙特阿拉伯等产量和出口也在降低支撑油价，无核心矛盾下，料美原油或依然维持每桶70至75美元（约93至100新元）震荡。按当前原油价格测算，新周期初始原油变化率或仍以正值开端，上调预期继续显现，调价窗口为7月26日24时。