中共北京市委常委会会议强调坚决维护首都意识形态安全

中共北京市委常委会星期三（7月12日）召开会议，强调意识形态工作是中共一项极端重要的工作，要求认真贯彻落实中央部署，坚决维护首都意识形态安全。

据《北京日报》微信公号“识政”消息，北京市委常委会星期三上午召开会议，传达学习中共总书记习近平在中央全面深化改革委员会第二次会议上的重要讲话精神，听取上半年全市意识形态工作及“扫黄打非”工作情况汇报，研究部署下一步工作。北京市委书记尹力主持会议。

会议指出，习近平在中央全面深化改革委员会第二次会议上的重要讲话，对做好相关领域改革工作作出部署，要结合北京实际抓好贯彻落实。加快“两区”建设，以制度型开放为重点，加快关键要素环节改革，推动建设更高水平开放型经济新体制。

同时，以新时代首都发展为统领，坚持大城市带动大京郊、大京郊服务大城市，加快推进农业农村现代化，为建设农业强国作出北京贡献。统筹好发展和减排关系，健全碳排放双控各项配套制度，推动经济社会发展全面绿色转型。把推动高校教师、科研人员薪酬分配制度改革作为统筹推进教育、科技、人才事业发展的重要抓手，进一步优化和规范市属高校、科研院所分配制度。

会议强调，意识形态工作是中共的一项极端重要的工作。要认真贯彻落实中央有关工作部署，始终保持清醒头脑，强化底线思维，坚决维护首都意识形态安全。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入开展主题教育，不断走深走实，推进入脑入心，切实从思想上正本清源、固本培元。巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，加强正面宣传引导，加大政策宣传解读，多用鲜活的数据、案例，生动展现经济社会发展情况，提振发展信心。

此外，要提升防范化解风险能力，加强监测预警和分析研判，及时回应社会关切。全面落实意识形态工作责任制，压紧压实各级党委领导责任，落实主管主办和属地管理责任，加强互联网等各类阵地建设管理。健全网络综合治理体系，推动形成良好网络生态。

会议要求，聚焦“护安全、防风险、正风气、促发展”目标，全力以赴抓好“扫黄打非”重点工作落实。严厉打击非法出版传播活动，深入开展相关专项整治。坚决扫除社会反映强烈的文化垃圾，加大侵权盗版等打击力度，严肃查处危害未成年人身心健康涉黄涉非行为。深化网络空间治理，加强网络平台监管，督促企业履行好主体责任。层层压实“扫黄打非”工作责任，强化联防联控、群防群治、齐抓共管等工作机制，织密织牢安全防护网。