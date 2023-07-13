中国批美延长对港实施国家紧急状态令是无理单边制裁

针对美国白宫宣布再次延长就香港局势实施的国家紧急状态令，中国外交部驻港公署发言人表达强烈不满和坚决反对，并称此举为无理的单边制裁。

根据美国白宫官网消息，美国总统拜登6月20日签署行政命令，延长前总统特朗普2020年7月14日下达的行政命令，并在7月11日向国会颁布此项命令。拜登指中国政府近日采取措施破坏香港自治，进而对美国国家安全、外交、经济造成极大且不寻常的威胁，因此有必要维持相关措施。

在《香港国安法》于2020年6月30日实施后，美国随即在同年7月终止香港的特殊待遇地位，并就香港局势宣布实施国家紧急状态令；拜登先后在2021年7月和2022年7月宣布将国家紧急状态令延长一年。现有的国家紧急状态令将于7月14日届满，拜登签署新的行政命令后，意味着美国对香港实施的国家紧急状态令将再延长一年。

中国外交部驻港特派员公署星期三（7月12日）在官网发布新闻稿，批评美国白宫之举为无理干涉中国内政和香港事务，粗暴践踏国际法原则和国际关系基本准则。

中国外交部驻港特派员公署发言人说，美方故伎重演、老调重弹，泛化国家安全概念，将香港与其“国家紧急状态”挂钩，妄称所谓“香港局势”对美国家安全构成威胁，以国内法为依据继续对港进行无理单边制裁，弃国际原则于不顾，置国际道义若惘闻。

发言人称，这是美方“乱港大计”泡汤之后的气急败坏，“以港遏华”图谋挫败之后的黔驴技穷，只会进一步暴露其色厉内荏的“纸老虎”本质，只会让世人更加看清其毫无底线、唯我独尊、唯恐天下不乱的强盗逻辑和霸权行径。

发言人强调，在香港回归26年后的今天，外部势力任意对香港事务指手画脚、对中国颐指气使的日子一去不返，企图通过施压和制裁迫使中国吞下损害国家主权安全发展利益苦果的日子一去不返。中方敦促美方立即停止自取其辱的政治闹剧，立即放弃“以港遏华”的痴心妄想。

香港特区政府星期三也发新闻稿强烈反对和谴责英国和美国借旅游警示和国家紧急状态令，再次混淆视听，对香港落实《香港国安法》依法防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动进行卑劣抹黑。

港府发言人说，《香港国安法》已就分裂国家、颠覆国家政权等四类危害国家安全的罪行，作出清晰界定，不会令包括旅客在内的任何人误坠法网，英国操弄旅游警示制度成为政治工具，营造所有来港的旅客皆会被视为危害国家安全之徒的假象，意图影响人员正常往来，做法别有用心，极其拙劣和不负责任。

对于美国再度延长针对香港局势宣布的国家紧急状态令，发言人批评美方肆意干预中国内政和香港事务，实属蛮横无理行径，港府对于所谓紧急状态和制裁，嗤之以鼻，无惧任何威吓，定当坚定不移履行维护国家安全的责任。

发言人称，《香港国安法》的效力范围完全符合国际法原则、国际惯例和各国各地区通行做法，实属必要和合法，并与世界其他国家和地区一致。英国和美国等外国的国家安全法律也有众多具有域外效力的例子。有关国家执意无视自身法律，对《香港国安法》的域外效力信口雌黄，不单再次向全世界显出其双重标准，其政治凌驾一切之心也显露无遗。