马英九办公室追加申请三大陆官员赴台案据报不获受理

台湾政府通过马英九基金会邀请37名中国大陆学生赴台交流访问的专案后，据知情官员透露，马英九办公室星期三（7月12日）再向台湾教育部递件，为北京大学港澳台办主任等三人赴台追加申请，但未获受理。

据台湾《自由时报》星期四（13日）报道，台湾内政部移民署等部会所组成的联审会近日通过马英九基金会邀请37名陆生访台案后，知情官员透露，马办12日再向教育部递件，为北京大学港澳台办主任李昀、副主任及党委办公室一名副研究员赴台追加申请，但该案已审查结束，因此不会受理补件。

对此，马英九基金会执行长萧旭岑说，尚未收到教育部回应，为何就有放话？蔡政府既然已经核准陆生赴台，证明没有任何统战疑虑，为何有不具名官员继续做不实放话？

有关申请新增陆方人员赴台，萧旭岑说，这是蔡政府造成两岸对立，疫情之后最重要的两岸学生交流，对岸方面很重视，希望增加三名工作人员协助访问团行政庶务，这是很正常的。

萧旭岑呼吁蔡政府，既然顺应民意同意陆生赴台，就不要纵容官员乱放话，再次走抗中抹红的老路，相信台湾人民都不会接受。

据了解，北京大学党委书记郝平将在7月15日至23日率北京大学、清华大学、复旦大学、武汉大学、湖南大学等师生赴台交流，北京大学团委书记、湖南大学团委书记也在访台名单。为了掌握这批陆生言行，北京大学港澳台办主任、副主任等人想亲自赴台，委由马办向台政府提出申请。

台方官员强调，申请案已经审查结束，不会再接受补件，过去从来没有这种申请方式，此举并不符合规定，没有同意后再行追加，不太可能多放三个人。

另外，北京市因公赴台规定，北大师生因公赴台人员需通过所在单位向北京市台湾事务办公室报送赴台任务，由市台办审批并出具任务批件。赴台任务获批后，出访人员须持任务批件，再赴北京市公安局出入境总队办理赴台通行证。

关于决策内幕，上述知情官员指出，马英九基金会邀请陆生赴台案，依照程序是没有办法申请的，马办当初是送件给教育部，教育部一开始不愿意受理，因为教育部仅负责受理学校的申请案，例如台湾大学举办学术研讨会想邀请中国大陆人士赴台，若是这种案件，主管机关教育部才会处理。

知情官员强调，教育部原本要打回票，因为这种申请案不属教育部管辖，后来行政院决定以专案方式处理才接手。虽然马办声称此为学术交流，但活动确实有政治性质。既然收件，该案朝专案方式进行审查，之所以同意是政府用正面态度提供协助，但不代表可以再补三人。

据中国大陆国台办官网消息，对于民进党政府同意马办邀请陆生赴台，大陆国台办发言人陈斌华星期二（11日）在新闻稿中说，此访是三年多来大陆高校首次组团赴台交流，对于促进恢复两岸双向交流极具意义。陆方支持鼓励两岸青年加强往来，在交流互动中增进了解。