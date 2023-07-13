逾30架次大陆军机连续两天在台海周边活动

中国大陆连续第二天派出逾30架次军机持续在台海周边活动，其中24架次越过台湾海峡中线。

台湾国防部通报，从星期三（7月12日）上午6时直至星期四（7月13日）上午6时为止，台军方共侦获大陆军机33架次、军舰九艘次，持续在台海周边活动，其中逾越海峡中线及其延伸线进入西南及东南空域24架次。台军运用任务机、舰及岸置导弹系统严密监控与应处。

根据台湾国防部发布的大陆军机进入台海周边空域活动示意图，截至星期四上午6时，台军方陆续侦获大陆军机33架次，其中歼-10、歼-16、苏恺-30、轰6、运-8远干机、直-9反潜直升机、无人机BZK-005等各机型24架次，逾越海峡中线及其延伸线进入西南及东南空域。

台湾国防部星期三公布，星期二（7月11日）上午6时至星期三上午6时，侦获大陆38架次大陆军机、大陆九艘次军舰持续在台海周边活动，其中32架次军机越过海峡中线及其延伸线，进入西南及东部空域。

这是三个月来大陆军机最大规模的绕台行动。三个月前，北京在台湾总统蔡英文4月5日过境美国与美国众议院议长麦卡锡会面后，举行三天环台军演，并在4月10日派出91架次军机绕台、其中54架次越过台湾海峡中线，双双写下历来最高纪录。