港官员：若日方能证实排水系统安全 将考虑放宽禁令

香港环境及生态局局长谢展寰说，今后会检视相关数据，如果日方能证实排水系统安全且可行，会考虑放宽禁令。

据星岛日报报道，香港政府星期三（7月12日）宣布，若日方开始排放福岛核处理水，会立即禁止东京、福岛、千叶等10个都县的水产品进口。对此，谢展寰星期四（7月13日）在电台节目上说，有关决定是为保障香港食品安全及公众健康。

谢展寰说，日本计划排放的核处理水曾经直接接触过反应堆内的活跃燃料，含有大量高浓度放射性物质，虽然日方称有净化装置，但排放时间长达30年，若出现人为的失误导致污水泄漏，将会对海洋生态及食物安全构成严重影响。

他说，香港政府现在采取的措施是基于预先防范的原则，先禁止有食安风险县份的水产进口，其后会再检视相关数据，如果日方能够证实排水系统安全且可行，会再考虑放宽禁令。

对于有声音指香港应跟随大陆禁止进口日本10个都县的全部食品，谢展寰说，日本排核处理水在海洋，因而禁水产进口，香港对于日本食物进口有检测制度，不需要完全跟从大陆做法。

日本最快从8月起排放核污水，中国海关总署进出口食品安全局负责人上星期五宣布，为防范受到放射性污染的日本食品输华，中国海关禁止进口日本福岛等10个都县食品。