台湾新北喂药案涉事园长老师等九人不被起诉

台湾新北地检署星期三（7月12日）侦结板桥私立幼儿园喂药案，涉事园长和老师等九人均不被起诉。

综合台湾《中国时报》《联合报》报道，新北市板桥私立幼儿园爆出喂药疑云，38名幼童家长提告，指教师有不当管教或喂食含苯巴比妥成分药物行为，全案依伤害、妨害未成年人身分健全发育等罪侦办，新北地检署星期三侦结此案，因无积极证据，谕知园长和八名教师不起诉。

上述疑似喂药案5月中旬爆发后，民进党包括总统参选人赖清德、行政院长陈建仁、副院长郑文灿、中央及地方民代、网军侧翼及名嘴，强力抨击新北市府及市长侯友宜，甚至以“喂毒”形容，随后汐止某幼儿园也被指涉喂药。

此事重创新北市府及侯友宜的声望，但全案经台北荣民总医院、部立台北医院、新北市府委托医疗院所、调查局检测幼儿血液、尿液及毛发都呈阴性或未检出后，士林地检署上月以无涉犯罪签结汐止幼儿园案，新北地检署星期三也侦结板桥私立幼儿园案，做成不起诉处分。

据了解，因无证据证明板桥私立幼儿园老师有不当对待幼儿，废止该园设立许可的行政处分及6万元（新台币，下同，约2565新元）罚锾部分将撤销，新北市教育局将协助提出行政救济；未依规定通报裁罚3万元、违反停办规定裁罚6万元处分则不变。

上述私幼总公司声明，感谢办案单位花了超过50天查明真相与细节，会借由这次教训，完善各项体制，让大家看到他们的努力与改进。不过，儿童权益促进协会理事长王薇君声称她代家长发布不当体罚等三大声明，表示该案仍有争议，会声请再议查明真相。

此案发生后，侯友宜曾指责该幼儿园老师居心叵测，不过他日前已公开道歉，表示是情急之下的发言，会虚心检讨，未来发言会更加谨慎。

在案件侦结后，国民党总统参选人侯友宜说，这个案子造成新北市与家长和社会间对立，现在总算真相大白，民进党总统参选人赖清德等人制造不实讯息造成社会对立，应向社会大众道歉。

民进党发言人张志豪则说，本案受害孩子的家长代表稍早已发出声明，强调诸多疑点和亟待市府协助事项，但侯友宜作为新北市长，未第一时间行政调查并协助幼童及家长检测，才造成恐慌，现在又不顾受害孩子和家长，利用本案政治操作，民进党予以强烈谴责。