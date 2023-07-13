董云虎落马后上海四套班子连夜开会：坚决拥护中央决定

上海市人大常委会主任董云虎星期三（7月12日）在任上落马后，上海四套班子连夜召开会议，表明坚决拥护中共中央决定，坚决把思想和行动统一到中央决定精神上来。

据上海市政府新闻办微信号“上海发布”消息，中共上海市委常委会星期三晚召开会议，传达中央对董云虎涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查的决定，市委书记陈吉宁主持会议并讲话。

会议强调，中央纪委国家监委对董云虎涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查，充分体现了中共对腐败“零容忍”的鲜明态度；要深刻吸取教训，持之以恒推动全面从严治党向纵深发展，切实做到拒腐防变警钟长鸣、反腐倡廉常抓不懈。

会议要求，各级领导干部要严以修身、严以用权、严以律己；要自觉净化自己的朋友圈、社交圈、生活圈，时刻自重自省自警自励，做到慎独慎初慎微慎友；切实履行好管党治党政治责任，从严教育、管理、监督干部，从严管好家人、亲属、身边工作人员。

上海市委常委会举行会议后，市人大常委会党组、市政府党组、市政协党组星期三晚也分别召开会议。

据“上海发布”星期四上午的消息，上海市委副书记、市长、市政府党组书记龚正主持召开市政府党组会议并指出，对董云虎进行纪律审查和监察调查，充分释放了中共反腐无禁区、全覆盖、零容忍的强烈信号。会议要求领导干部从严管好自己、管好亲属、管好身边工作人员，从严管好公务员队伍。

上海市人大常委会党组会议要求，切实引以为戒、深刻吸取教训，更加严格遵守党章党规党纪，以“零容忍”的鲜明态度正风肃纪反腐。

上海市政协党组会议要求，深刻汲取警示教训，始终做到警钟长鸣，结合深入开展主题教育，自觉加强党性修养，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，筑牢拒腐防变的思想防线和行为底线。

上海四套班子也都在星期三晚的会议上表明，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

中共中央纪委国家监委网站星期三晚发布消息，董云虎涉嫌严重违纪违法，目前正接受中纪委国家监委纪律审查和监察调查。董云虎是中共二十大以来落马的最大“老虎”，也是上海多年来罕见在任上落马的正部级大员。

董云虎2015年到上海工作，先后担任过中共上海市委常委、宣传部部长，上海市政协主席，上海市人大常委会主任。