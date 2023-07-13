加拿大从8月15日起准许港人工作一年申请永久居留权

加拿大政府星期二（7月11日）宣布放宽香港移民措施，取消“Stream B”移民途径申请者的学历要求，换言之只要在当地工作满一年，将可申请永久居留权，相关措施8月15日起生效。

据《明报》星期四（13日）报道，“Stream B”移民途径原本要求申请者须五年内于加拿大认可专上院校毕业，加拿大移民部星期二宣布从8月15日起取消上述要求。新措施也不再要求申请者提交学历证明。加方相信，新措施方便在加港人申请成永久居民，也有助加拿大吸引具当地工作经验的人居留，并让香港人为加拿大劳动市场贡献技能及经验。

加拿大今年2月已放宽开放式工作签证（OWP）的申请资格，由五年内毕业延长至10年。加拿大移民部长弗雷泽说，撤销学历要求属双赢，既让加拿大欢迎更多香港人，也有助让具工作经验的香港人填补加拿大人力空缺，强调加拿大会持续支持香港人，并持续加拿大与香港两地有意义地交流。

加拿大联邦国会议员蒋振宇（Paul Chiang）称，新方案代表加拿大不止按学历认证人才，具技能和经验的香港人不再受学历阻碍。加方暂未有意放宽良民证，蒋振宇称申请者如因《香港国安法》或和平示威被捕，或可被豁免出示。

加拿大2021年推出香港人移民计划，限期暂定至2026年8月31日。截至今年4月30日，有3122名香港人经该计划成功申请永久居留权，当中2358人经“Stream A”移民途径申请，即为当地毕业生；764人经“Stream B”移民途径申请获准。

香港环凯移民顾问有限公司移民项目（营运）总监詹少玲受询时说，这次放宽幅度大，星期三上午已接获近30个电话查询，大多是学历不高或年纪较大人士，WhatsApp及脸书也收到大量查询，较平日多两倍。她表示，移民客人包括单身及家庭，最主要移民原因是香港政治环境，以及为子女提供更佳学习环境。

詹少玲称，香港人在加拿大当地求职有一定机会，部分求职困难是因缺乏当地工作经验，须有心理准备找不到在港同一水平的工作，甚至是转行。

香港行政会议召集人、新民党主席叶刘淑仪认为，加拿大进一步放宽申请门槛旨在抢人才。由于放宽后不再有学历限制，她估计有可能吸引部分较低学历的香港人移居当地，称美加近年蓝领工人短缺，可能打算借此吸引劳动力。