AIT扩建引民众反弹 台外交部称仍在研议

美国在台协会（AIT）台北办事处规划扩建，但引起在地民众反弹。台湾外交部星期四（7月13日）回应，本案仍在研议阶段，外交部配合台北市府依法办理意见征询及其他审议程序，不会因为是AIT而有不同待遇。

综合台湾《自由时报》《联合报》和香港中通社报道，台北市立内湖中学金湖校区原拟用地因受少子化影响，迄未使用，经台北市政府教育局评估已无开辟需求。为活化都市土地利用，故检讨变更该处用地计划，给适当的机关租用。

AIT因此提出扩建提案。对于扩建考量，AIT发言人说明，由于美台紧密关系，AIT计划增加人员，以进一步支持美台之间的商业、文化和其他关系。

该发言人称，AIT规划整合现有绿地与邻近土地，增加办公和仓储空间、员工休闲中心及停车设施。AIT附近的这块空地是个绝佳机会，能提供AIT一个集中且安全的地点，以支持AIT的长期发展，加强美国对台湾坚若磐石的承诺。

针对AIT拟使用现址旁的校园用地作为扩建用地，台外交部台湾美国事务委员会星期三召开座谈会，邀请附近里民表达意见。

台湾美国事务委员会秘书长薛美瑜说，台美近年来有更密切的合作，AIT业务也持续增长中，为因应不足的办公空间，也攸关台美关系的长远发展，所以提出租用土地的构想，不仅有实际需求，也有助台美关系持续深化，对台外交部来讲是乐见其成。

负责讲解计划的学邑工程技术顾问公司副总经理施彦亨则称，计划土地位于金湖路的东侧，虽为校园用地，但台北市教育局过去已表明因为少子化，没有开辟需求，定位上属市政的储备用地，为因应AIT办公及仓储空间扩充的需求，倾向将土地变更为机关用地，未来会经过都市计划法第27条第一项第四款来做变更。

不过，现场里民纷纷表达反对意见，有人甚至高喊“今天你美国人有种，你先跟我建交再来谈”，也有人直言不能平白无故把内湖的用地交给外国人。

国民党港湖区市议员游淑慧则说，AIT在2018年在内湖落成的新馆已占地6.5公顷大，加上金湖预定地2.3公顷，将近9公顷的面积，质疑AIT为何需要这么大的空间？

对于外界批评AIT抢地，台外交部先前回应称，事实是经过台北市政府评估该块土地因少子化已无设校需求后，AIT才提出扩建办公馆舍的提议。此外，AIT虽是在2019年正式迁入内湖现址，但该馆土地建物规模早在2004年即完成规划。台美关系近年蓬勃发展，各领域的交流合作甚于以往，AIT因此盼增加人员，以支持台美各方面关系。

台外交部发言人刘永健星期四在例会上说，本案仍在拟议阶段，外交部是配合并协助土地管理机关台北市政府依法办理意见征询及其他审议程序，不会因为提出单位是美国而有不同待遇。