中国官方去年以来已打五个正部级“老虎”

上海市人大常委会主任董云虎星期三（7月12日）在任上落马，成为中共二十大以来被打的最大“老虎”。据《北京青年报》旗下微信公众号“政知圈”梳理，从2022年至今，中国官方已经打了五个正部级“老虎”。

除了董云虎外，其他四名正部级高干均在去年被处理。

去年3月21日，中国全国政协原常委、社会和法制委员会原主任沈德咏涉嫌严重违纪违法，接受审查调查。今年5月，沈德咏受贿一案一审开庭。检方指控显示，从1995年至2022年3月，沈德咏利用职务上的便利以及职权或者地位形成的便利条件，为有关单位和个人在案件处理、工程承揽、职务晋升等事项上提供帮助，直接或通过其配偶、女儿收受上述个人和单位给予的财物，共计折合6456万余元人民币（约1197万余新元）。

去年3月25日，原中国铁路总公司党组书记、总经理盛光祖涉嫌严重违纪违法，配合中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。今年2月，检察机关依法对盛光祖涉嫌受贿、 利用影响力受贿案提起公诉。

中国工业和信息化部原部长肖亚庆去年7月因涉嫌违纪违法，接受审查调查。同年12月，肖亚庆受到开除党籍、政务撤职处分，降为一级主任科员，办理退休手续。

中共中央纪委国家监委去年8月26日发布消息，对山西省政协原党组书记、主席李佳严重违纪违法问题进行了立案审查调查，给予李佳撤销党内职务、政务撤职处分。

中国官方星期三晚发布董云虎涉嫌严重违纪违法接受调查的消息。董云虎是中共十九大以来上海市落马的第三“虎”，其他两名落马的沪上高干是上海市副市长、市公安局局长龚道安，以及上海市人民检察院检察长张本才。