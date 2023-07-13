广州文旅局：正寻求与迪士尼乐园合作机会

针对中国网民关于争取迪士尼乐园落地的建议，广州市文化广电旅游局回应称，目前广州市正积极寻求与迪士尼等大型项目的合作机会。

据澎湃新闻报道，今年6月有网民在人民网“领导留言板”留言称，粤港澳大湾区是世界级的旅游目的地，以粤港澳大湾区的经济实力、人口规模、游客体量、消费能力、市场接受等，足以支撑再建一座迪士尼乐园。同时，该项目落地后可与香港迪士尼乐园相呼应，形成“双子星”。

该网民还建议，作为不少网民心仪的热门旅游城市之一，广州应该积极争取迪士尼乐园项目落地，这对当地经济、娱乐、交通、餐饮、酒店等多方面都有很大的拉动作用。

对此，广州市文化广电旅游局星期一（7月10日）回应称，迪士尼这类大型项目的落户对城市的旅游业发展和城市消费转型升级，具有较大推动作用；引进大型项目也是广州市发展旅游的重要工作之一，目前广州市正积极寻求与迪士尼等大型项目的合作机会以推动广州旅游发展，为广州人民谋福祉。

全球目前有六个迪士尼乐园，其中两个分别位在上海和香港。数据显示，上海迪士尼自2016年开放运营以来，已累计接待游客逾1.13亿人次，共实现旅游收入超615亿元人民币（约114亿新元），创造直接就业岗位1.5万个。

报道称，近年来有关“迪士尼要在中国建第三座乐园”的说法在中国网络上流传甚广，比如曾传出要落地青岛、武汉、天津、成都、重庆等不同版本，但随后这些消息都被官方辟谣。