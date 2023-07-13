侯友宜：将诚恳地与郭台铭多沟通

国民党总统参选人侯友宜星期三（7月12日）晚与鸿海创办人郭台铭首次同台，侯友宜隔天受访时表示，相信自己的理念与郭台铭相同，接下来会诚恳地与郭台铭沟通。

据台湾《上报》报道，侯友宜星期四（13日）出席全台军公教警消联合总会活动，与国民党主席朱立伦、中广董事长赵少康、众蓝营立委参选人同台，积极巩固蓝营选票、增加支持者信心。

侯友宜受访时说，自己是军公教出身的基层伙伴，军公教是台湾稳健基石，他们碰到很多挑战，要让他们退休后也能受到政府关照。

针对星期三在台东与郭台铭同台，侯友宜称，很开心能跟郭在一起，两人的共同理念都是两岸和平稳定、台湾永续繁荣，两人也都是警察出身或眷属，都信关公，重情义也守信，“未来会诚恳地多跟郭沟通，为了守护中华民国努力”。

朱立伦受访时则表示，国民党未来持续会有很多朋友推动合作，也会举办五六场造势大会，一起努力下架不公义的民进党。他也坦言，部分党员有焦虑情况，但国民党要把焦虑化为力量，共同下架民进党。

侯友宜和郭台铭星期三晚上皆受邀出席在台东举行的全台正副议长联谊会餐叙，在郭台铭独立参选2024的消息甚嚣尘起之际，两人的互动备受关注。不过，两人虽同坐主桌，但中间隔了四个人，侯、郭见面时并未握手，仅微笑拱手示意，眼神鲜少交会。