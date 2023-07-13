日本通报台调查船在日专属经济区活动

日本海警通报，在日本专属经济区（EEZ）内发现台湾调查船未经同意进行活动。

据日本共同社报道，日本第11管区海上保安总部（那霸）星期三（7月12日）通报，12日早上8时45分左右，在尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）大正岛周边的日本专属经济区内，发现疑似是台湾的海洋调查船将似乎是线缆的物体放入海中。

日本海警认为台湾调查船在施行未经同意的海洋调查活动，因此通过无线电要求台湾调查船停止活动。

去年7月，日本也多次通报台湾调查船在日本冲绳县内的与那国岛附近的EEZ进行活动，并从船尾向海中投入疑似线缆的物体。