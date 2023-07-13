中国公安部副部长王志忠兼任公安部特勤局长

上个月才重返中国公安部任副部长的王志忠，已兼任公安部特勤局党委书记、局长。

中国公安部官网“机构设置”一栏最新信息显示了上述调整。

中国国务院6月26日任免国家工作人员，任命王志忠为中国公安部副部长。他在此次履新前为广东副省长、公安厅厅长。

王志忠今年58岁，河北沧县人。他长期在公安部工作，历任警卫局办公室主任，警卫局副局级调研员，警卫局副局长，特勤局副局长、党委副书记等职。

2021年，王志忠调任地方，任广东省副省长、党组成员，省公安厅党委书记、厅长、督察长，省委政法委第一副书记。

公开资料显示，公安部特勤局的前身是公安部警卫局，公安部警卫局下辖的中国人民武装警察部队警卫部队属于公安现役部队序列正军级单位，佩挂武警警衔。2019年，公安部警卫局退出现役，转为人民警察序列，更名为“公安部特勤局”。

据《新京报》时政新闻微信公号“知道News”消息，公安部特勤局第一任局长是时任公安部副部长的王小洪。2022年6月，王小洪任公安部党委书记、部长，兼任特勤局党委书记、局长。

今年3月，王小洪被任命为中国国务委员。据新华社当时刊发的“国务委员”简介显示，王小洪没有兼任特勤局党委书记、局长。当时资料称：王小洪现任中共二十届中央书记处书记，国务委员、国务院党组成员，公安部部长、党委书记，中央政法委员会副书记，总警监。