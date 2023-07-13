麦当劳中国据报股东变动 公司称所有权结构不变

知情人士称，凯雷投资集团正寻求退出麦当劳在中国大陆和香港的部分业务，这意味着麦当劳中国的股东将会出现变动。但麦当劳中国回应，公司的所有权结构保持不变。

据彭博社星期四（7月13日）引述知情人士报道，凯雷投资集团与中信资本控股有限公司旗下私募股权子公司信宸资本，正向阿布扎比主权财富基金穆巴达拉投资公司等基金寻求40亿美元（约53亿新元）的资金，以购买其在麦当劳公司中国大陆和香港业务的部分股权。

知情人士称，麦当劳的股东已同意了上述计划，目标在今年第四季度与投资者敲定协议。

麦当劳发言人在回应询问时说，麦当劳在中国市场的目标是将门店数量增加至1万家，因此公司正利用股东提供的资金和其他资源，以实现在中国市场的可持续增长。

麦当劳中国在2017年宣布与中信股份、中信资本控股以及凯雷投资集团的战略合作已经顺利完成交割，麦当劳（中国）有限公司正式更名为金拱门（中国）有限公司。根据当时公告，中信股份和中信资本在新公司中将持有52%的控股权，凯雷和麦当劳分别持有28%和20%的股权。

自此，麦当劳在中国的门店数量翻了一倍多，达到5400家，在香港也有250家。麦当劳计划今年在中国再开设900家门店。

不过，麦当劳相关工作人员对中新财经记者表示，金拱门对中国市场的长期持续发展充满信心，将会继续充分利用中信(信宸资本)、凯雷和麦当劳全球充足的资本及资源支持，进一步加速发展，实现未来1万家餐厅的发展目标。公司的所有权结构保持不变，各方股东对金拱门发展的支持坚决不变。