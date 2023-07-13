台湾通过性平三法修法 权势性骚扰最重罚百万新台币入狱三年

在台湾政坛和娱乐圈等相继爆出性骚扰事件后，台湾行政院星期四（7月13日）通过性平三法修正草案，权势性骚扰面对最高100万元（新台币，下同，约4万2894新元）罚款和最重的三年监禁。

据台湾《联合报》报道，台湾行政院会星期四通过“性别平等工作法”、“性别平等教育法”、“性骚扰防治法”修正草案，送立院审议。

台湾立法院临时会预计7月底完成性平三法修法，行政院星期四通过修正草案，修法方向以有效、友善、可信赖三个原则，全力防堵各场域性骚扰。

在有效方面，草案明确订出性骚扰管辖权，校园事件优先适用性平法，其次为工作职场的性工法，其余社会型态则归在性骚法处理；同时扩大范围，将军警院校及矫正学校纳入性平法适用。

过去对于雇主为性骚加害人的处置未有规范，这次修法将雇主纳入；主管若涉性骚为一般权势性骚扰，雇主或机关首长为性骚加害者则为特别权势性骚扰。

针对加重处罚，修法采层级差别处罚，提高民事赔偿惩罚，最高可达五倍。一般利用权势性骚，赔偿金额为法院判定的一至三倍；特别权势性骚扰，负责人为三至五倍；性骚法草案规定一至三倍，以及性平法草案规定，教职员赔偿金额为一至三倍、校长则为三至五倍。

性平三法草案也新增行政罚，雇主如为性骚加害者，行政惩罚为1万至100万元、权势性骚6万至60万元、一般性骚行政罚提高至20万元。刑事方面，修法加重性骚扰罪刑罚，利用权势犯性骚扰罪者，加重其刑二分之一，最重可处于三年徒刑；军、公、教最高负责人也适用。

在友善方面，性平法修法将受理申诉窗口明确化、简化申诉流程一次申诉，无须再申诉，并视案件情节延长申诉期限两年至三年，同时增订被害人保护专章。未来有关性骚受害者保护扶助措施将会入法，同时完善保密规定，不得报道或公开足以识别化的资讯，以及外部监督职场性骚事件。

台湾行政院政务委员罗秉成说，这次增订离职后、具权势关系及未成年者申诉的特别时效。一般性骚为知悉事件起两年，自事件发生起五年；权势性骚则是知悉事件起三年，自事件发生起七年；若在未成年时发生，申诉时效可为成年后三年；雇主性骚为离职后一年，自事件发生起10年。

在可信赖方面，性平法修法将营造让被害人愿意第一时间申诉的环境，包含健全各机关性骚扰防治组织，以及定明县市审议会委员组成比例等。

草案并增订性骚情节重大的最高负责人、主管停职或调整职务的暂时措施，确保性骚事件调查过程独立公正，不受行为人权势影响。

这次修法特别增订中央主管机关推动性骚扰防治政策机制、定明场所主人有效的纠正补救措施、增订被害人保护专章提供友善服务、建立可信赖的申诉调查程序。