中国批日设核处理水排海基金补偿国内渔业重内轻外

针对日本政府计划为核处理水排海声誉受损设立基金补偿国内渔业，中国驻日本大使馆批评此举重内轻外，也说明日本的核处理水排海计划“真有问题、大有问题”。

据中国驻日本大使馆官网星期四（7月13日）消息，中国驻日本使馆发言人以答记者问形式就日本设立核处理水排海基金表态。

发言人说，日本拿出800亿日元（约7.67亿新元）规模的专项基金，补贴因排海受损的福岛地区涉渔产业，明显是“企图息事宁人的‘封口费’”，也说明核处理水排海“真有问题、大有问题”。

发言人批评上述举动重内轻外，只补偿本国受害产业，置周边邻国、太平洋岛国民众安全和利益于不顾，必将引起国际社会更强烈质疑和谴责。日本应悬崖勒马，立即叫停排海计划，同所有利益攸关方和国际社会协商一致，以科学、透明、安全的方式处置核处理水，停止向全人类“转嫁核污染风险”。

据日经中文网报道，日本经济产业相西村康稔星期二（11日）与福岛县的渔业人士见面时，就日本政府最早8月启动的东京电力福岛第一核电站处理水排海的方针进行了说明。

他也宣布，日本政府希望通过利用为应对“风评被害”（指因揣测、传闻导致没有直接关系的事物受到牵连和损害）而设立的总计800亿日元的基金来获得理解，对于进一步增加金额持谨慎态度。