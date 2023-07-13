王毅：中俄正计划下半年重要高层交流

中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅与俄罗斯外长拉夫罗夫会面时说，中俄正在计划下半年的一系列重要高层交流。

据俄罗斯卫星通讯社报道，王毅与拉夫罗夫星期四（7月13日）在印度尼西亚首都雅加达举行的亚细安会议期间举行会晤。

王毅说，在世界发生巨变的背景下，中俄始终遵循两国元首达成的重要共识，坚定支持彼此维护核心利益，走和平发展、睦邻互利的道路，推动世界多极化和国际关系民主化。“我们对两国关系发展的态势感到满意，对两国关系的光明前景深信不疑”。

王毅指出，预计两国下半年将开展一系列重要的高层交流。他说：“我们要做好协调、加强双边和多边合作，落实两国领导人确定的发展两国关系的目标。”

他也表明，中国和俄罗斯都是亚细安的伙伴。中俄通过亚细安加强合作有助于拉近立场，推动多方位合作，维护亚细安中心地位和亚细安的合作机制。

据报道，拉夫罗夫则说，俄中对话广泛而丰富的日程要求双方经常“对表”。

拉夫罗夫向王毅称，从这一点来看，他与王毅星期四的会晤非常及时。他说：“我们支持亚细安继续在亚太地区发挥建设性作用，支持以亚细安为中心的机制，会与中国一起加强这些机制。我与您昨日向亚细安主席、印尼外长马苏迪女士陈述了这些态度。”

拉夫罗夫强调，将在雅加达举行的东亚峰会、亚细安地区论坛安全政策会上继续推广这一原则性方针。“一如既往，我期待开展富有成效的对话。”

据路透社报道，克宫发言人佩斯科夫星期三（7月12日）在例行新闻发布会上说，俄罗斯总统普京的访华计划已提上日程，并称现在是进一步巩固两国关系的最佳时机。