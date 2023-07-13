阿尔及利亚总统特本下周首次访华

阿尔及利亚总统特本将于下星期一（7月17日）首次赴华进行国事访问。

中国外交部发言人华春莹星期四（13日）宣布，应中国国家主席习近平邀请，阿尔及利亚总统阿卜杜勒马吉德·特本将于7月17日至21日对中国进行国事访问。

中国外交部发发言人汪文斌在当天的例行记者会上介绍阿尔及利亚总统特本的访华行程。

汪文斌说，这是阿尔及利亚总统特本任内首次访华。访问期间，中国国家主席习近平将同阿尔及利亚总统特本举行会谈，共同擘画中阿关系未来发展蓝图，并就共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

他说，中阿传统友谊深厚，两国始终相互尊重，平等相待，彼此支持。中国是首个承认阿尔及利亚临时政府的非阿拉伯国家，阿尔及利亚曾为恢复中华人民共和国在联合国合法席位作出突出贡献。2014年，阿尔及利亚同中国建立全面战略伙伴关系，成为首个同中国建立全面战略伙伴关系的阿拉伯国家。

汪文斌指出，近年来，在中国国家主席习近平和阿尔及利亚总统特本战略指引下，中阿关系全面、深入发展，两国政治互信不断深化，在共建“一带一路”框架内开展了富有成果的务实合作，在国际和地区事务中保持密切沟通与协调，坚定维护国际公平正义和广大发展中国家共同利益。

他强调，中方期待同阿方一道，以此访为契机，深化互信、拓展合作、增进友谊，推动中阿全面战略伙伴关系取得更大发展，并为促进中东地区安全稳定、增进发展中国家团结合作作出更大贡献。