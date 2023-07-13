中国批美欧把中国当风险完全是搞错对象

中国外交部对美欧官员提出要对华“去风险”的言论作出强硬表态，批评他们把中国当作风险的来源，“完全搞错了对象”。

中国外交部发言人汪文斌星期四（7月13日）在例行记者会上，回答有关美欧一些官员近期提出要对华“去风险”的提问时说，谈论“去风险”，首先应当搞清楚风险是什么、源头在哪里。他指出，中国是机遇不是风险，把中国当作风险的来源，完全搞错了对象。

汪文斌说，当今世界，不合作是最大的风险，不发展是最大的不安全，不团结是最大的挑战。为此，他认为各国应当共同防范的，是政治上搞阵营对抗、策动“新冷战”的风险，经济上搞“脱钩断链”、筑“小院高墙”的风险，军事上四处干涉侵略、扩大武装同盟的风险，外交上搞内病外治、对外转嫁危机的风险，舆论上煽动分裂、鼓吹对抗的风险。

汪文斌强调，中国不是这些风险的来源，恰恰是防范化解上述风险的坚定力量。他说：“以‘去风险’之名行‘去中国化’之实，实际上是去机遇、去合作、去稳定、去发展，本身是在制造风险、扩散风险，没有人能从中受益。”

中国总理李强上个月在世界经济论坛“2023年新领军者年会”上致辞时，曾称“降依赖、去风险”是一道伪命题，他呼吁政府和相关组织不要越俎代庖替企业评估风险，更不要把去风险政治化和意识形态化。

过去几个月，去风险、尤其是在产业链上不过度依赖中国，成为欧美一项主流对华政策。北京则竭力扭转这个趋势，慎防“去风险”演变为“去中国”。