马英九今天庆生乐见促成大陆学生访台

台湾前总统马英九星期四（7月13日）庆祝73岁生日，乐见自己促成大陆师生赴台访问交流。

马英九当天在脸书发文说，他们过两天将欣喜迎接北京、清华、武汉、湖南、复旦等中国大陆五所大学的青年学子抵台访问，这是近几年最重要的大陆青年朋友赴台交流团，他将代表马英九基金会亲自接待他们，期望能为恢复两岸关系尽一点心力。

马英九提到，蔡英文政府执政以来，两岸关系低迷，加上冠病疫情因素，长达三年多的时间，两岸交流几乎中断，加上包括武汉“小明”返台等事件（在疫情隔离政策下，武汉包机争议和滞留大陆的陆配子女返台问题引发“小明”风波），蔡英文政府处置不当，造成两岸人民敌意上升，情势紧张加剧。

马英九指出，他在2008年3月22日当选总统后，决定依据他的竞选政见开放两岸三通─通邮、通商、通航，也开放陆生来台就读台湾的大学。当时已有800余陆生在台就读。到他2016年卸任总统时，人数已冲到4.2万人，成长约50倍，可见陆生反应热烈。

马英九说，在他卸任总统后到东吴大学法学院课教国际法，学生约一半是陆生，相处融洽。蔡英文政府刚开始并不重视陆生，对陆生健保补助也不支持。冠病疫情暴发后，陆生来台几乎完全停止，这对两岸双方都不利。因为青年交流，是两岸关系的根本，为政者必须格外重视。

马英九提及，这次马英九基金会邀陆生访台，也是他3月底、4月初访问大陆时的想法。当时到武汉、湖南、复旦大学交流，陆方师生都反应热烈，让他非常感动。他回台后嘱咐同仁积极推动，希望延续两岸青年交流的热度。当两岸青年彼此增加更多了解，增加更多情谊，哪里还需要担心会有战争与冲突？

马英九直言，这次推动大陆师生访台时，一开始情况并不乐观，陆委会甚至建议他们放弃申请，私下还说因为过不了关。没想到最后峰回路转，圆满收场。他要感谢政府相关部门的协助，也要肯定总统蔡英文的支持，尤其台湾境内舆论界的声援，更是最重要的助力。

马英九最后写道，今天（13日）正好是他73岁的生日，他想能够促成大陆师生顺利访台，是给他最好的生日礼物，也是两岸人民最想要的礼物。他们诚恳祈求，为两岸人民福祉，两岸关系能够雨过天晴，全面恢复正常交流。