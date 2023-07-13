原中国银监会副主席蔡鄂生被控受贿逾5亿人民币

中国最高人民法院星期四（7月13日）公告，原中国银行业监督管理委员会副主席蔡鄂生一审被控受贿逾5亿元（人民币，下同，约9253万新元）。

根据公告，江苏省镇江市中级人民法院星期四一审公开开庭审理了原中国银监会党委委员、副主席蔡鄂生受贿、利用影响力受贿、滥用职权案。

江苏省镇江市人民检察院指控，2006年至2021年，被告人蔡鄂生利用担任原银监会党委委员、副主席等职务上的便利以及职权或者地位形成的便利条件，为相关单位和个人在融资贷款、业务承揽、职务提任等事项上提供帮助，直接或者通过他人非法收受财物，共计折合4.09亿余元。

检方指控，2018年至2021年，蔡鄂生利用曾任原银监会党委委员、副主席的职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为相关单位和个人在股权转让、融资贷款、工作调整等事项上提供帮助，直接或者通过他人非法收受财物，共计折合1.1亿余元。

指控还称，2010年至2013年，蔡鄂生在担任原银监会党委委员、副主席期间，违反法律法规和相关规定，在履行监管职责过程中徇私舞弊，滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，情节特别严重。检察机关提请以受贿罪、利用影响力受贿罪、滥用职权罪追究蔡鄂生的刑事责任。

蔡鄂生当庭表示认罪悔罪。法庭宣布休庭，择期宣判。

公开资料显示，1951年出生的蔡鄂生曾长期在银行系统任职，在央行系统工作20余年，官至中国央行行长助理兼上海分行行长，2001年至2005年转任国有重点金融机构监事会主席，2005年12月出任中国银行业监督管理委员会副主席，至2013年5月退休。

2021年7月，曾被称为中国信托业“头号功臣”的蔡鄂生，在卸任银监会副主席八年后被中纪委调查。去年1月被开除党籍，2月被逮捕。

新华社去年6月报道，蔡鄂生涉嫌受贿、利用影响力受贿、滥用职权案，已由镇江市人民检察院向镇江市中级人民法院提起公诉。