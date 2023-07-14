王毅：中美应为两国关系稳定积累条件排除干扰

中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅与美国国务卿布林肯会面时说，中美应坚决阻止“灰犀牛”，妥善处理“黑天鹅”，彻底搬掉“拦路虎”，为中美关系的稳定积累条件、排除干扰。

据新华社报道，王毅星期四（7月13日）应约在印尼雅加达与布林肯会面。王毅说，布林肯上个月访华时，中国国家主席习近平就稳定和发展中美关系提出了重要战略性、指导性意见。双方通过深入坦诚沟通，达成一些共识，最重要的一条就是重回峇厘岛议程，朝着校准中美关系这艘巨轮的航向迈出重要一步。

王毅说，下步的关键就是拿出实际行动，争取两国关系重回正确轨道。美国需要反思导致中美关系陷入严重困难的症结所在，需要把两国元首峇厘岛会晤共识真正转化为具体行动，更需要把美国总统拜登多次作出的一系列承诺切实落到实处。

王毅表示，“双方要从具体事情做起，坚决阻止‘灰犀牛’，妥善处理‘黑天鹅’，彻底搬掉‘拦路虎’，为中美关系的稳定积累条件、排除干扰。”美国应采取理性务实态度，同中国相向而行，推进中美关系指导原则磋商，拓展外交安全沟通渠道，提升沟通实效，畅通人文交往。

王毅阐述了中方在台湾问题上的严正立场，要求美方不得肆意干涉中国内政，不得损害中国主权和领土完整，停止对华经贸和科技打压，取消对华非法无理制裁。作为具有重要影响力的大国，中美应尊重地区国家努力，支持亚细安中心地位，避免将争议和复杂因素引入区域合作。

双方还就开展亚太、海上事务磋商等进行了积极探讨。认为此次会晤是坦诚、务实、建设性的，同意继续保持沟通。

这是两人继上个月在北京会面后，一个月内的第二次会晤。美国国务院发言人米勒在两人会面后透过新闻稿说，双方进行“坦诚和建设性的讨论”，这次会谈旨在保持开放的沟通渠道，澄清美国在广泛问题上的利益，并通过减少误解和误判的风险，负责任地管理竞争。