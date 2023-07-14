陆委会民调显示逾八成台民众不支持一国两制

台湾政府的大陆委员会公布民调显示，超过八成台湾民众反对“一国两制”，近九成台湾民众希望两岸维持现状。

据台湾《上报》报道，陆委会星期四（7月13日）公布的年度例行民调显示，针对中国大陆持续对台施压，84.3%台湾民众不赞成北京政府提出的“一国两制”，89.9%民众不认同中国大陆军机舰持续在台海周边活动，甚至穿越海峡中线。

民调显示，九成台湾民众支持政府做好自我防卫，但不挑衅两岸关系，以维护台海和平现状。87.1%民众认为，全球主要国家高层都应公开强调台湾海峡维持和平、反对现状被破坏。

此外，近九成台湾民众支持政府主张两岸关系应该要理性平等、相互尊重，透过不设前提的沟通对话化解分歧。八成以上台湾民众支持两岸交流应秉持对等尊严及符合法令规范，七成以上民众支持政府在逐步放宽边境管制的同时，对中国大陆人士赴台加强安全管理。

陆委会称，近九成台湾民意主张“广义维持现状”；八成以上台湾民众支持政府主张台湾的未来及两岸关系发展要由全台湾2300万人民决定，维持长期稳定趋势。

另外，认为北京对台湾政府与人民不友善度的民众分别为69.6%、55.7%。陆委会表示，台湾政府的两岸政策一贯，将持续站稳“四个坚持”，稳健推动两岸事务，坚定维护台湾安全及利益，并呼吁北京政府停止对台的“负面作为”，务实理性改善两岸关系。