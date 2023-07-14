英情报委员会：英国应对中国安全威胁完全不充分

英国发布“中国报告”，称英国对于中国构成国家安全威胁的应对“完全不充分”（completely inadequate），过于关注短期经济利益而不是长期风险。

据路透社报道，英国国会情报与安全委员会（Intelligence and Security Committee，简称ISC）星期四（7月13日）发布报告称，中国利用广泛的国家情报服务大量且积极地针对英国及英国的利益，寻求影响和渗透英国经济的各个方面。

报告还说，从学术界到对中国技术的过度依赖，英国政府都太重视投资，而不是潜在的安全威胁。

ISC主席、英国保守党下议院议员刘易斯（Julian Lewis）说，英国政府一直很乐意接受中国资金，几乎没有提出任何问题。但他认为，如果不采取迅速和果断的行动，英国就会走上噩梦般的境地，包括“对自由民主体系构成生存威胁”。

路透社报道称，英国首相苏纳克面临着保守党内一些议员的压力，要求让对中国采取更强硬的立场。但苏纳克认为西方不应该与中国脱钩。

苏纳克在回应报告时表示，中国“对国际秩序构成了划时代的挑战”，这与英国最近更新的安全和国际政策蓝图相呼应，该蓝图不再将中国描述为威胁。

苏纳克说，政府已采取措施减少英国对中国技术的依赖并防止干扰，但他希望与中国建立开放和建设性的关系。

ISC则认为，中国对英国国家安全的大部分影响是公开的，通过收购、兼并以及与学术界和产业界的互动完成，但这种影响超越了界限。

ISC批评英国政府，称其关注点主要是短期威胁，并称部长们需要确保安全担忧不会总是被经济利益压倒。

监督政府情报和安全事务的ISC由上、下议院议员组成。此次发布的报告自2019年开始相关调查，并在今年5月将报告送交英国内阁办公厅和首相府审查。报告全文含案例研究及附录总计超过200页。