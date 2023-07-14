华春莹深夜发图质问“是谁在颠覆国际秩序”

针对北约公报对中国的指控，中国外交部发言人华春莹星期四（7月13日）深夜在推特发图质问：“是谁在颠覆国际秩序？”

北约组织峰会星期二（11日）发布公报，其中关切中国在全球扩张、扩充核武、深化与俄国关系等，挑战北约安全与价值。

华春莹图片上拼有南联盟、阿富汗、伊拉克、利比亚爆炸的画面，以及北约的标志。

华春莹还连发三条推文，其中一条说：“中国有胁迫性政策？不是北约在全世界搞集团政治和军事行动，用武力威胁别国，挑战全球利益、安全和价值观吗？”

华春莹7月13日连发三条推文，回应北约公报对中国的指控。（推特截图）

另一条说：“中国在颠覆以规则为基础的国际秩序？难道不是北约践踏国际法和国际关系基本准则，干涉他国内政，发动战争，使全球数亿人民遭受苦难吗？”

第三条说：“我们没有忘记北约轰炸中国驻南联盟大使馆欠下中国人民的血债。亚太国家不欢迎战争机器，更不欢迎挑起集团对抗或新冷战的‘亚太版北约’”。

对于北约公报对中国的指控，中国驻欧盟使团星期三（12日）在微信公众号刊登新闻稿，批评北约刻意抹黑中国，染指域外事务，制造对抗。

中国外交部发言人汪文斌同日下午也批评，北约突破自身条约规定的地理范围，加速东进亚太，并鼓动成员国不断增加军费，不停越界扩权，到亚太地区挑起对抗等。