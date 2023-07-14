华为公布多项专利收费标准 去年收入5.6亿美元

中国电信巨头华为公布了包括5G手机在内的多项专利许可费率，并透露去年在该领域的收入达到5.6亿美元（约7.4亿新元）。

据澎湃新闻报道，华为星期四（7月13日）在2023创新和知识产权论坛上公布，对4G和5G手机设置的许可费率上限分别为每台1.5美元和2.5美元，对Wi-Fi 6消费类设备设置的许可费率为每台0.5美元。

此外，对于以物联网技术为核心的设备，华为设置的许可费率是净售价的1%，每台费率最高不超过0.75美元，而对于通过物联网增强联接的设备，许可费率则为每台0.3至1美元。

华为称，近十年累计投入的研发费用达到9773亿元（人民币，下同，约1807亿新元），其中去年研发费用支出为1615亿元，占其全年收入的25.1%。截至2022年底，华为在全球共持有有效授权专利超过12万件，是全球最大的专利持有企业之一。

华为副总裁、知识产权部部长樊志勇介绍，截至目前，华为已累计签署近200项双边许可协议，有超过350家公司已通过专利池获得华为专利许可。2022年，华为专利许可收入为5.6亿美元。他也提到，华为历史上累计支付的专利许可费约是许可收入的三倍。

樊志勇说，华为对专利许可采取平衡的策略，指收取合理的专利许可费会激励创新，推动创新成果的应用。他也强调，建立一个保护创新者、让创新者得到合理回报并鼓励他们持续创新的良性循环是可持续创新的关键。

据报道，华为已与三星、Oppo等科技企业，以及马赛地—奔驰、奥迪、宝马、保时捷、斯巴鲁、雷诺、兰博基尼和宾利等汽车制造商达成了专利许可安排。