王毅：中澳关系不能再偏航更不能走回头路

中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅说，中澳关系在双方共同努力下止跌回稳，得到改善和发展，“不能再偏航，更不能走回头路”。

据中国外交部星期五（7月14日）发布的公告，王毅星期四（13日）在雅加达应约会见澳大利亚外长黄英贤。

王毅说，中澳关系止跌回稳，得到改善和发展。这证明只要双方秉持建交初心，坚持正确相处之道，中澳关系就能够发展好、也应当发展好。

王毅还说，中澳关系应该坚持现在的方向，不能再偏航，更不能走回头路。双方应维护好、巩固好当前良好势头，使中澳关系继续走稳、走实、走远。要落实好两国领导人共识，恢复各领域、各层级交往合作，增进理解互信。

他表示，中澳经济高度互补，合作潜力巨大，希望澳方为中国企业赴澳投资经营提供公平、公正、非歧视的营商环境。双方要相互尊重、平等相待，妥善处理分歧，培育相互理解、相互欣赏的友好氛围，给两国人民带来更多实实在在的利益。

据澳大利亚广播公司（ABC）星期五报道，黄英贤与王毅的会面持续了近一小时，黄英贤将这次会面描述为“一次坦诚的对话”，对话涉及到中国对澳大利亚出口产品设置的贸易壁垒，以及监禁澳大利亚公民等问题。

中国已从今年3月起允许重新开放进口澳大利亚煤炭，5月起恢复木材进口。但目前仍保持对葡萄酒和龙虾的进口限制。