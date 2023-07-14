中国大使就英涉港言论向英外交官员提交涉

中国驻英国大使郑泽光就英国政府涉港言论向英国外交发展部官员提出交涉，称英国没有资格和权利就香港警方执法行动说三道四。

据中国驻英国大使馆官网星期四（7月13日）消息，郑泽光星期四约谈英国外交发展部官员，就英国在涉港问题上的言行提出严正交涉，表达强烈不满和坚决反对，强调英国没有资格、没有权利对香港警方执法行动说三道四，敦促英方认清形势，纠正错误，停止干涉香港事务和中国内政。

郑泽光称，香港警方通缉“反中乱港分子”、采取相应执法行动，“完全是依法办案，是维护法治、稳定和繁荣的正义之举、必要之举、正当之举”。英国对港警执法行动指手画脚，“为反中乱港分子摇旗呐喊、包庇罪犯”，是颠倒是非、亵渎法治、粗暴干涉中国内政，也违反国际法和国际关系基本准则。

郑泽光称，自从《香港国安法》实施以来，香港社会和谐稳定，经济持续恢复，港人的权利和自由得到更好保障，已经进入从由乱到治走向由治及兴的新阶段。

他并重申香港早已回归中国，香港事务纯属中国内政。中国政府治理香港的法律依据是中国宪法和香港基本法，绝非《中英联合声明》。英方对回归后的香港无主权、无治权、无监督权。

郑泽光呼吁英国“及早丢掉已过时的殖民心态，认清形势，停止一切损害香港法治、干涉中国内政的言行”。

香港警方星期二（11日）将被悬红通缉的前众志创党主席罗冠聪家人带走问话后，引来英国外交发展部国务大臣特里维廉发文批评，称港警通过针对罗冠聪在香港的家人，来传播恐惧和迫使民众禁声是不可接受的。

对此，中国驻英国大使馆隔天发文称，香港是法治社会，香港警方依法办案，无可指摘，不容英方干涉。