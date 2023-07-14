遇本月第二次暴雨 重庆万州紧急停工停学停运

十天前因暴雨发生洪涝导致重大伤亡事故的重庆市万州区，再次遇到大到暴雨，当地官方星期五（7月14日）清晨紧急升级防汛应急响应，要求做好断道、停工、停学、停业、停运、停游、停航等措施。

据中共重庆万州区委宣传部官方微信公号“微万州”消息，重庆市万州区防汛抗旱指挥部星期五发布紧急通知，关于将防汛Ⅲ级应急响应升级为Ⅱ级应急响应。

通知称，7月13日下午2时至14日清晨5时，万州区普遍大雨到暴雨，部分乡镇大暴雨，最大累积雨量185.6毫米。预计未来3小时万州区大部地区仍将有60至120毫米、局部150毫米的短时强降水。

通知说，为有效防范应对本轮强降雨，按照区委区政府统一部署，决定于7月14日清晨5时30分起，升级防汛应急响应，请各镇乡（街道）、区防指成员单位按照相关规定做好防范应对工作，切实做好断道、停工、停学、停业、停运、停游、停航等措施。

此外，万州区气象台星期五也再次发布了暴雨红色预警，指区内部分乡镇累计降雨量将达到100毫米以上，最大小时雨强可达60至80毫米，并伴有雷电、阵性大风（冰雹）等强对流天气。

预警提醒，要注意防范强降水可能诱发的山体滑坡、泥石流、中小河流洪水、山洪、城乡积涝等次生灾害，以及雷电、大风（冰雹）可能造成的不利影响。政府及相关部门按照职责做好防暴雨应急和抢险工作；停止集会、停课、停业；做好山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御和抢险工作。

重庆7月3日至4日迎来今年入汛以来最强降雨，半数区县受灾。其中，重灾区万州区部分河流上涨至历史最高水位，引发山洪和泥石流，造成15人死亡、四人失踪，损失超过2.2亿元（人民币，下同，4105万新元）。