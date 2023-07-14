赖清德被控告造谣重启服贸会让大陆人到台抢工作

民进党总统参选人赖清德被控告在服贸（《海峡两岸服务贸易协议》）议题上造谣，他称重启服贸将让大陆人到台湾抢工作。

综合台湾《上报》《联合报》《中国时报》报道，赖清德本月4日出席活动致辞时说，服贸一旦签订，台湾的商业、通讯、营造业，还有餐饮、美容美发、洗衣、殡葬等10多种服务行业都会受到影响，让中国大陆人抢去台湾人的工作。

台北市议员侯汉庭于7日到台北地检署按铃控告赖清德、民进党立委王定宇、吴思瑶、林楚茵、苏巧慧、范云、蔡易余、赖品妤、赖惠员，议员曾柏瑜、名嘴谢金河等11人违反《社会秩序维护法》及《正副总统选举罢免法》。北检日前受理后分“他字案”将这11人列为被告侦办。

侯汉廷认为，民进党故意在服贸议题上造谣，是借政治攻击国民党总统参选人侯友宜和民众党总统参选人柯文哲，不实指称服贸重启会开放大陆人到台湾工作。但台湾经济部等单位制作的“服贸十大懒人包”已清楚说明服贸并不会开放大陆人到台工作，批评民进党“不会造谣，就不会选举”。

不过，侯汉廷也被获民进党征召参选立委的曾柏瑜提告涉嫌诬告罪，北检也分案将侯汉廷列被告侦办。

截至目前，赖清德已因新北幼儿园喂药案及服贸“假讯息”三案遭北检列为“他字案”被告侦办。

侯汉廷先前就新北幼儿园喂药案告发赖清德及立委等10人造谣假讯息，侯友宜竞选办公室也控告赖清德及赖办发言人戴玮姗两人涉嫌加重诽谤罪。