所罗门称中国警方将协助网络和社区安全 不是地区安全威胁

在澳洲和新西兰要求所罗门群岛公开与中国警务合作协议细节后，所罗门回应称，中国将协助增强其1500名警察在网络安全和社区警务方面的能力，不是地区安全威胁。

综合法新社、路透社报道，所罗门群岛总理索加瓦雷星期一（7月10日）在北京人民大会堂与中国总理李强举行会谈，双方之后签署九份文件，包括有效期至2025年的警务“实施计划”。

美国、澳大利亚和新西兰随后呼吁所罗门群岛立即公布这一警务协议的细节，并指该协议可能使南太平洋紧张局势升温。

索加瓦雷办公室星期五（14日）发布声明称，所罗门正在扩大其安全伙伴关系，中国警方将在澳大利亚和新西兰警务支持的基础上，增加对所罗门的警务支持。

声明说：“没人可以垄断知识。所罗门群岛与中国和所有伙伴的合作都建立在平等和尊重主权和领土完整的原则基础上。”

声明还说：“政府不认为所罗门警察部队交通管制、管理系统的增强，以及与警方设备或法医实验室有关的条款会对太平洋地区的和平和安全构成威胁。”

澳大利亚外交部长黄英贤称，她星期四（13日）晚在雅加达与中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅会面，并传达了澳大利亚对太平洋安全的明确看法，太平洋地区的安全需求应在该地区内得到满足。

所罗门群岛于2022年与中国达成安全协议。索加瓦雷在协议签署后首次访问北京时承诺，支持中国的全球发展倡议和全球安全倡议政策。