中国央行称经济并未通缩 调整属疫后正常现象

中国央行称，经济目前并未、下半年也不会出现通缩，并指现在中国经济面临的调整属于疫情后经济复苏的正常现象。

据《上海证券报》报道，中国人民银行副行长刘国强星期五（7月14日）在2023年上半年金融统计数据情况新闻发布会上，作出上述表述。

刘国强指出，中国经济长期向好的基本面没有改变，当前经济面临的一些挑战属于疫后经济复苏过程中的正常现象。他解释说，很多国家疫情后经济复苏需要一年左右时间，而中国疫情平稳转段刚半年左右，经济循环和居民收入、消费等已出现积极好转。

刘国强说，从长远趋势看，经济整体在向高质量发展的方向转变，科技创新动力不断增强，绿色转型稳步推进，消费市场逐步回暖升级，这也是“经济结构性调整的好时机”。

针对物价走低引发的通缩担忧，刘国强指出，今年以来CPI（居民消费价格指数）同比涨幅震荡回落，7月可能还会下行，主要是需求恢复时滞和基数效应导致的阶段性现象。

他强调，中国宏观经济稳步恢复、M2（包括货币和准货币的货币供应量）保持较快增长，与历史上的典型通缩存在明显差异。“所以目前没有出现通缩，下半年也不会有通缩风险。”

刘国强说，随着政策效果不断显现，供需缺口将进一步弥合，8月份后CPI有望开始逐步上行。他预计，全年CPI总体走势呈U型，年内物价水平先降后升，年底有望向1%靠拢。

刘国强表示，下阶段，央行将继续精准有力实施稳健的货币政策，搞好跨周期调节，充分发挥货币信贷政策效能，统筹推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，促进经济良性循环。