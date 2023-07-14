中国大陆撤销对台企天亮医疗制裁措施

台湾企业天亮医疗去年8月被指协助台独活动遭中国大陆制裁，大陆国台办现已撤销对天亮医疗的制裁措施。

中国大陆国台办发言人陈斌华星期四在例行新闻发布会上说，近一年来，天亮医疗多次提供相关材料，对涉事情况做解释，表明是企业内部管理失察。天亮医疗负责人近日在接受台湾媒体采访时表示，台独会引发战争，和平稳定的两岸关系有利于两岸经贸合作，并表态支持九二共识、反对台独，将与台独相关组织、机构划清界线。

陈斌华称，鉴于天亮医疗能深刻认识错误，在两岸关系上表达正确立场，有关部门决定，即日起不再对天亮医疗采取禁止大陆组织、企业、个人与其进行交易、合作和禁止负责人入境等措施。

陈斌华说，除了天亮医疗，对其他三家台湾企业宣德能源、凌网科技和天眼卫星科技的惩戒措施保持不变，并强调坚决反对“台独顽固分子”的关联企业和金主在大陆谋利。

美国前众议员议长佩洛西去年8月抵台访问后，大陆国台办随即宣布对“台独顽固分子关联机构”台湾民主基金会、国际合作发展基金会采取惩戒措施；同时，为上述两个基金会捐款的宣德能源、凌网科技、天亮医疗、天眼卫星科技也被列入制裁名单，禁止中国大陆组织、企业、个人与这些企业进行任何交易、合作，禁有关企业负责人入境中国大陆。

天亮医疗当时就发声明澄清，公司并无捐款至国际合作发展基金会，“经查，2018年已离职员工个人报名参加国际合作发展基金会主办之医疗科技推广研习班，报名费用为新台币3000元（约128新元），此纯属员工个人进修行为”。

公开资料显示，天亮医疗主要从事小型生化检验仪等仪器的生产。