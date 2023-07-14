贵州茅台上半年预计净利润约356亿元人民币

中国贵州茅台星期四（7月13日）晚发布经营数据，预计茅台2023上半年净利润为356亿元（人民币，下同，约65.8亿新元）左右，同比增长约19.5%。

综合新华社、界面新闻报道，经初步核算，贵州茅台酒股份有限公司2023上半年营业总收入约706亿元，其中茅台酒营业收入591亿元左右，系列酒营业收入99亿元左右，同比增长18.8%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润356亿元左右，同比增长19.5%左右。

2020年至2022同一时期，贵州茅台的营收增幅分别为10.84%、11.15%和17.2%；净利润增幅分别为13.29%、9.08%和20.85%。

中国高端白酒市场在今年上半年遇冷，包括五粮液、泸州老酒、舍得、贵州习酒在内的多家高端白酒出现价格倒挂。中国酒业协会市场专业委员会公布的《2023中国白酒市场中期研究报告》显示，51.43%的受访酒行业从业者认为上半年市场遇冷，整体渠道库存仍处高位。

但茅台却成为例外，在保持市场价格稳定的同时维持着稳定的业绩。据贵州茅台2023年一季报，公司营业总收入393.79亿元，同比增长18.66%，归母净利润207.95亿元，同比增长20.59%。

茅台今年的经营目标为实现营业总收入同比增长15%左右。浙商证券认为，茅台这一目标的可达性高，有望加速发展。

有分析认为，茅台良好的业绩表现与多重因素有关，包括消费场景拓展，茅台的渠道布局、产品结构、品牌营销优化，茅台双轮驱动成效明显，系列酒业绩贡献力度提升。

茅台从2018年开始将渠道改革作为重点，目前已形成自营、团购、电商、商超、社会经销商以及数字营销APP“i茅台”六大渠道。