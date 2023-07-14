台亲绿民调：侯友宜垫底 蓝营整合成效不佳

台湾亲绿机构的民调显示，国民党总统参选人侯友宜支持率继续垫底，显示侯友宜竞选办公室执行长金溥聪出任操盘手，对国民党整合内部势力的帮助有限。

据台湾风传媒报道，中华亚太精英交流协会星期五（7月14日）公布的民调显示，民进党总统参选人赖清德的支持度为32.4%，民众党总统参选人柯文哲支持度为25.9%，侯友宜的支持度则以17.6%垫底。

与5月8日的民调相比，赖清德从35.2%微幅下跌，柯文哲几乎保持平盘，侯友宜则从24%大幅下跌至17.6%，无意见者的比例大幅增加至24.2%。

如果鸿海集团创办人郭台铭独立参选，形成“四脚督”态势，赖清德支持度不降反升至33.6%、柯文哲下滑至21.1%、侯友宜则略下滑至14.8%，但郭台铭支持度只得12.5%。这意味着郭台铭独立参选将大幅冲击国民党和民众党选情，符合“郭台铭参选等同保送赖清德当选”的预测。

政党倾向方面，在“三脚督”的情况下，赖清德获82.8%的民进党支持者肯定、柯文哲则有82.5%的民众党支持者力挺，只有略微过半（57.1%）的国民党支持者认同侯友宜。

进一步分析发现，有22.8%的国民党支持者表达力挺柯文哲。这显示金溥聪的加入对于蓝营整合内部势力成效不佳，如何吸引流失到柯文哲阵营的支持者，仍是侯友宜的当务之急。

上述民意调查于7月10日至7月12日进行，以电话访问方式随机抽取全台22县市的1003名20岁以上的民众，在95%信心水准下抽样误差正负3.1%。