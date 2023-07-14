投毒致幼儿死亡 河南幼师被执行死刑

为报复同事向幼儿园餐食内投毒，导致25名人中毒，其中一名幼儿抢救无效死亡的河南焦作幼师王云，已在星期四（7月13日）被执行死刑。

据澎湃新闻报道，焦作市中级人民法院张贴的死刑执行布告显示，投放危险物质、故意伤害案罪犯王云，女，1983年出生，是“萌萌学前教育”幼儿园教师。

布告称，王云在2017年因生活琐事对丈夫不满，欲实施报复，网购了一袋亚硝酸钠。王云将部分亚硝酸钠投放到丈夫水杯内，导致其饮水后发生亚硝酸盐中毒，损伤程度为轻伤二级。

2019年3月26日，王云在“萌萌学前教育”幼儿园工作期间，因学生管理问题与同事发生矛盾，遂决定实施报复，并于次日早上将之前购买的亚硝酸钠携带至幼儿园内。

王云趁幼儿园厨房内无人之际，将亚硝酸钠投放到中班学生加餐的八宝粥内，导致25人在食用八宝粥后出现亚硝酸盐中毒症状。

其中，一名五岁男童因亚硝酸盐中毒致多器官功能衰竭，抢救10个月后，不幸于2020年1月28日医治无效死亡。此外，还有21人损伤程度认定为轻伤二级，另有两人人损伤程度均为轻微伤，一人损伤程度构不成轻微伤。

2020年9月，焦作市中级人民法院一审以投放危险物质罪判处王云死刑，剥夺政治权利终身；以故意伤害罪，判处有期徒刑九个月；决定执行死刑，剥夺政治权利终身。王云不服提出上诉，经河南省高级人民法院终审裁定驳回上诉，维持原判，并依法报请最高人民法院核准。

经最高人民法院核准判处罪犯王云死刑，剥夺政治权利终身。焦作市中级人民法院遵照最高人民法院院长签发的执行死刑命令，于2023年7月13日将罪犯王云验明正身，押赴刑场，执行死刑。

布告张贴后，有受害学生家长告诉媒体，他也是从法院处了解到死刑执行消息，并称时隔多年，家属的微信群都还在，有时会互相了解孩子的状况。

“2019年河南焦作幼师投毒案”在当年曾引起广泛关注，王云被执行死刑的相关话题星期五（7月14日）登上微博热搜后，网民纷纷表示“大快人心”，指她对幼儿等弱势群体下手太过恶毒。也有网民认为，时隔四年多才执行死刑耗时太长。