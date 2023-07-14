澳外长向王毅提起人权和两国贸易议题

澳大利亚外长黄英贤在与中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅会面时，向对方提出了人权和贸易议题，并强调捍卫人权至关重要。

据法新社报道，黄英贤星期四（7月13日）在印尼雅加达与王毅举行了约一小时的会谈。黄英贤在会谈中提及两国贸易议题时说，直到中澳贸易问题尚未完全解决前，澳大利亚总理阿尔巴尼斯的访华之行就会被搁置。

她说：“我们在贸易方面取得了一些进展，我们（澳洲政府）希望看到更多。”

随着中澳贸易关系回暖，中国已恢复澳洲煤炭、木材等产品的进口，但中国近期延长了对澳洲大麦的关税审查。澳洲政府星期三（12日）警告，若中国进一步拖延，堪培拉将重新向世界贸易组织（WTO）提出申诉。

另外，黄英贤还向王毅说，澳洲深切关注香港政府近日悬红通缉八名旅居海外的民运人士中，包括澳大利亚籍律师任建峰和2021年起旅居澳洲的香港前立法会议员许智峰。黄英贤强调，堪培拉将持续捍卫人权、捍卫澳洲公民的福利以及旅居澳洲居民的权利和自由。

黄英贤也向王毅询问了澳大利亚籍记者程蕾以及作家杨恒均的现况。

据中国外交部新闻稿，王毅说，中澳关系止跌回稳，得到改善和发展。这证明只要双方秉持建交初心，坚持正确相处之道，中澳关系就能够发展好、也应当发展好。“中澳关系应该坚持现在的方向，不能再偏航，更不能走回头路。”