彭博：远洋集团未按期支付美元债券利息 加剧债务担忧

据彭博社星期五（7月14日）报道，中国房地产开发商远洋集团美元债券的至少两名持有者称，尚未收到星期四（13日）到期的息票付款，加剧市场对远洋集团的债务担忧。

两名远洋集团债权人告诉彭博社，截止星期五上午9时30分，他们尚未收到2025年债券到期的利息。

远洋集团代表本周早些时候曾告诉一些投资者，公司仍在积极筹集资金支付这笔利息，在真正的违约发生前，公司有14天的宽限期。

报道还说，尽管远洋集团到目前为止没有没有像其他同行一样出现还款问题，但它在过去几个月一直处于房地产行业债务担忧的中心。远洋集团的两大国有股东已聘请外部人士对该公司进行尽职调查。

远洋集团曾于今年3月被曝出未按期支付一笔债券本金6亿美元（下同，7.92亿新元）的永续债。但据界面新闻3月29日报道，远洋集团已完成其次级永续美元债本期票息兑付，共计2060万美元。

该集团第三季度面临近3.8亿美元的债券债务，其中包括星期五首次到期的950万美元票息，该付款还有14天宽限期。

据彭博社早前报道，远洋集团旗下债券近期遭到抛售。截止星期二，其多只美元债券已自年内高点下跌逾80%，境内债券“18远洋01”则自7月3日以来一度腰斩。公司主要股东中国人寿及大家保险已成立联合工作组进驻远洋集团。