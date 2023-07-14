中国常驻联合国代表驳斥北约对华指责

中国常驻联合国代表张军星期四（7月13日）在联合国安理会公开会上，对日前北约维尔纽斯峰会公报中涉及中国的内容予以严厉驳斥。

据中国常驻联合国官网星期四发布的新闻稿，张军说，冷战早已结束，冷战思维的“幽灵”却一直飘荡在世界上空，不仅导致朝鲜半岛问题延宕难解，也造成全球范围对立对抗加剧、矛盾冲突增多。北约作为冷战产物，至今深陷在这个“幽灵”中难以自拔。

他批评，北约日前召开维尔纽斯峰会，会议发布的公报连篇累牍，老调重弹，充斥着冷战思维和意识形态偏见。公报罔顾基本事实，强拉硬扯，对中国进行无端攻击和指责，完全是倒打一耙、虚伪至极。中方对此坚决反对。

张军说，北约声称是区域性组织，却突破自身条约规定的地理范围，染指全球，东进亚太，给地区乃至全球安全带来更多负面影响和破坏因素。北约自称是防御性联盟，却鼓动成员不断增加军费，在全球进行军事活动，不断越界扩权，挑起对抗。

他也说，北约宣称要捍卫“基于规则的国际秩序”，却屡屡违反国际法和国际关系基本准则，干涉别国内政，挑起多场战争，轰炸外交设施，杀害无辜平民，留下斑斑劣迹。个别北约成员奉行双重标准，推动核共享、“核联盟”、进一步加剧地区紧张局势。无数事实证明，北约才是真正的麻烦制造者。

张军强调，北约对中国的指责毫无事实根据。中国是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中方坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。在和平与安全问题上，中国是纪录最好的大国。

他指出，中国从未侵略别国，从不搞代理人战争，不在全球开展军事行动，不以武力威胁他国，不输出意识形态，不干涉别国内政。中国恪守在任何时候和任何情况下不首先使用核武器的政策，无条件承诺不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。

他表明，中国不惹事，但也不怕事。对于任何侵犯中国主权和领土完整、损害中国安全和发展利益、破坏中国周边和平稳定的行为，中方将予以坚决、有力的回击。

张军说，全球化时代，世界安危与共，没有哪个人生活在真空里，没有哪个国家享有“绝对安全”。各国要实现自身安全，就不能漠视他国的合理安全关切，就不能把本国安全建立在他国不安全的基础之上，就不能把自己的安全篱笆扎到别人家门口，就不能只许自己放火、不让别人点灯。

他并说，安全不可分割，这是时代特征，也是实现共同安全的出发点。中国始终坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，针对当前国际安全困境，为推动实现共同安全所指明的方向和给出的中国答案。中方愿同国际社会一道，通过真诚务实的对话合作，共同构建均衡、有效、可持续的安全架构，推动实现持久和平、共同安全。

北约组织峰会星期二（7月11日）发布公报，其中关切中国在全球扩张、扩充核武、深化与俄国关系等，挑战北约安全与价值。

公报首先提出，中国明示的野心和胁迫性政策，挑战北约组织的利益、安全与价值。公报虽称仍愿意与中国进行建设性接触，包括建立互惠的透明度，以维护联盟的安全利益；但也强调北约盟国持续面临来自中国的网络、太空、混合与其他不对称威胁，以及恶意使用新兴和破坏性科技的威胁等。